Vaccin anti coronavirus : Sanofi promet un vaccin, pour qui et quand ?

Trouver un vaccin contre le Covid-19 n'est pas qu'une course pour endiguer la pandémie. Il ouvre aussi la compétition entre laboratoires. Le français Sanofi promet maladroitement la primeur du vaccin pour les Américains, tandis que les délais se raccourcissent de plusieurs années, à 18 mois, un an. Quelles sont les pistes de vaccin ? BCG, ADN, anticorps de patients guéris...Quand arrivera t-il ? Le point à date.

[Mise à jour le jeudi 14 mai 2020 à 17h40] Alors que l'épidémie de coronavirus continue de faire des victimes en France et dans le monde, les recherches avancent sur la mise au point d'un vaccin dans un esprit de compétition palpable entre grands laboratoires pharmaceutiques. Mercredi 13 mai, le fabricant français Sanofi attise la polémique en annonçant que s'il trouvait en premier le vaccin anti coronavirus (utilisable d'ici 18 à 24 mois), la primeur serait pour les Etats-Unis qui ont financièrement beaucoup investi dans leur recherche. Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont réagi le 14 mai, en rappelant qu'un tel vaccin "devra être un bien public mondial" et que "L'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable." Selon les dernières déclarations de l'Agence européenne du médicament (EMA), la création d'un vaccin contre le Covid-19 d'ici à un an relève d'un "scénario optimiste". Fin mars, l'Agence européenne du médicament (EMA) avait déjà estimé dans un communiqué "qu'il pourrait s'écouler au moins un an" avant qu'il ne soit prêt et disponible en quantités suffisantes. Ce qu'avait confirmé le Premier ministre Edouard Philippe le 19 avril : "Pas de vaccin avant 2021" a-t-il écrit sur Twitter. Deux vaccins sont entrés dans des essais cliniques de phase I, qui sont les premiers essais nécessaires et sont effectués sur des volontaires sains. Ils font partie de la cinquantaine de vaccins initiés dans le monde.

Les équipes de chercheurs avancent sur l'élaboration d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, mais toutes sont unanimes : il va falloir plusieurs mois pour le mettre au point, il ne permettra donc pas d'enrayer l'épidémie de coronavirus actuelle. En effet, il ne suffit pas seulement de trouver la bonne formule, le vaccin doit ensuite être testé sur les animaux, puis sur les humains et ce, à chaque étape de son processus de fabrication. Au total, il faut compter entre 6 et 36 mois pour la production, le conditionnement et la livraison auprès des différents pays concernés qui vont à leur tour effectuer des contrôles de qualité. "Obtenir un vaccin efficace, non toxique et donc utilisable prend des mois voire plusieurs années. Cette épidémie va cependant permettre d'accélérer peut-être la mise au point d'un vaccin actif sur coronavirus, celui découvert à Wuhan en 2019 ou d'autres (comme on a déjà vu il y a 10 et 20 ans avec le SRAS et le MERS) ou au moins aider à optimiser la technique et le ciblage sur coronavirus", commente Mathieu Lafaurie, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis.

L'efficacité d'un vaccin ne peut se démontrer que sur le long terme.

Selon un porte-parole du service du Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection, il n'est pas raisonnable de penser que le vaccin est une solution à court terme : "L'efficacité d'un vaccin ne peut se démontrer que sur le long terme. Il faut que des personnes vaccinées et non vaccinées contre le virus aient été exposées dans une zone à risque pour que l'on puisse démontrer que la population vaccinée a été moins touchée que la population non vaccinée. Or, cela demande nécessairement un temps long". Mais même si l'"on sait que la mise au point d'un vaccin, via les approches classiques, nécessite environ 18 mois, rétorque Nicolas Manel, directeur de recherche à l'Inserm au sein de l'unité "Immunité et cancer" de l'Institut Curie, la (relative) bonne nouvelle concernant ce virus, c'est qu'il est très stable génétiquement (à l'inverse du VIH par exemple) et les vaccins actuellement en cours de développement devraient être efficaces plusieurs mois, voire plusieurs années. Le virus va circuler par vague et pour les prochaines, nous disposerons du vaccin qui devrait nous permettre de circonscrire l'épidémie" assure l'expert dans un communiqué du 8 avril.

Pas de vaccin avant 2021, confirme Edouard Philippe.

Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué le 19 avril qu'il n'y aurait pas de vaccin avant 2021. Ce qu'avait aussi annoncé l'Agence européenne du médicament (EMA) le 31 mars. La Commission européenne a débloqué 10 millions d'euros pour la recherche d'un vaccin contre le coronavirus et soutient un projet mettant en lien 300 hôpitaux et 900 laboratoires. En France, une Task Force (force opérationnelle) a été mise en place à l'Institut Pasteur pour le développement de vaccins. Ils travaillent sur plusieurs pistes : celle du vaccin de la rougeole (même famille de virus que le coronavirus SARS-CoV-2) et celle des anticorps. La première consiste à assembler le génome du vaccin de la rougeole avec une partie de celui du coronavirus pour obtenir un dérivé de vaccin que tous les pays du monde savent produire. Des tests sur des souris ont commencé le 11 mars. "Les tests vont durer un mois, un mois et demi : on vaccine des souris, ensuite, on leur prend régulièrement du sang pour voir si elles ont fait des anticorps contre le vaccin. Si elles ont fait des anticorps, on les infecte avec le coronavirus et on voit si elles résistent", expliquait en mars un des chercheurs à RTL. La seconde piste, plus récente, porte sur les anticorps. Dans un communiqué du 15 avril, l'Institut Pasteur explique que son laboratoire Immunologie humorale recherche des anticorps capables de neutraliser le virus SARS-Cov-2. L'équipe dirigée par Hugo Mouquet va isoler des lymphocytes B mémoires spécifiques du virus à partir du sang de patients en rémission, puis les utiliser pour permettre la production d'anticorps monoclonaux qu'elle étudiera au cas par cas. L'équipe espère ainsi proposer des anticorps monoclonaux potentiellement thérapeutiques, et contribuer au développement d'un vaccin.

Vaccin BCG . Plusieurs chercheurs dans le monde, notamment en France, travaillent sur la piste du vaccin BCG anti tuberculose, contre le coronavirus. "Lorsqu'il y a une couverture vaccinale BCG importante dans un pays donné, nous nous apercevons que la gravité de la maladie Covid-19 est moindre", déclare Laurent Lagrost, directeur de recherche à l'Inserm, sur LCI. Les personnes vaccinées contre le BCG ne seraient donc pas immunisées contre le SARS-CoV-2 mais moins à risque de développer une forme grave en stimulant la mémoire de l'immunité innée (première immunité à entrer en jeu face à une infection) et en induisant ainsi une 'immunité innée entraînée' explique l'Inserm dans un communiqué. Les résultats prometteurs sont publiés dans la revue Cell Stem Cell. L'institut Pasteur de Lille va essayer de mettre en place un essai clinique pour vérifier l'hypothèse. Cet essai imposera de suivre les participants pendant 2 à 3 mois pour avoir des données fiables.

, par exemple par la production d'anticorps contre l'antigène. Les vaccins à ADN présentent des avantages potentiels par rapport aux vaccins classiques, y compris la capacité à induire une plus large gamme de types de réponses immunitaires. Deux antigènes candidats ont déjà été conçus, basés sur la protéine S (spicule) du virus, protéine responsable de la "couronne" observée à la surface des coronavirus à l'origine de leur nom" détaille le communiqué de l'Institut Pasteur, le 4 avril. Le second axe de travail est sur le développement d'un modèle animal (la souris) pour l'infection par SARS-CoV-2. "Il permettra non seulement d' , mais facilitera aussi des études in vivo sur le SARS-CoV-2." Ces recherches s'inscrivent dans les projets de recherches du consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases), coordonné par l'Inserm. Collaboration internationale : les laboratoires Sanofi et GSK annoncent travailler au développement d'un vaccin avec adjuvant contre le COVID-19, en unissant leurs technologies. "La combinaison d'un antigène protéique (apporté par Sanofi) et d'un adjuvant (dont GSK a la maîtrise) est une procédure fiable, utilisée dans plusieurs vaccins déjà commercialisés" annonce leur communiqué au 14 avril. Il consiste en l'ajout d'un adjuvant à certains vaccins pour renforcer la réponse immunitaire, et crée ainsi une immunité plus forte et plus durable contre les infections que le vaccin sans adjuvant. "Les deux entreprises prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au deuxième semestre 2020 et, en cas de succès et sous réserve des exigences réglementaires, de mener à leur terme toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition d'ici le deuxième semestre 2021" annonce le communiqué. "Le monde est aujourd'hui confronté à une crise sanitaire sans précédent et il est clair qu' aucune entreprise ne peut y remédier seule ", a déclaré Paul Hudson, le directeur général de Sanofi.

et, en cas de succès et sous réserve des exigences réglementaires, de mener à leur terme toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition d'ici le deuxième semestre 2021" annonce le communiqué. "Le monde est aujourd'hui confronté à une crise sanitaire sans précédent et il est clair qu' ", a déclaré Paul Hudson, le directeur général de Sanofi. Aux Etats-Unis, le laboratoire Johnson&Johnson recherche des candidats vaccins potentiels et prévoit de commencer les études cliniques chez l'homme au plus tard en septembre 2020. Les premiers lots d'un vaccin COVID-19 pourraient être disponibles pour une autorisation d'utilisation d'urgence au début de 2021. Par ailleurs, la société de biotechnologie Moderna teste depuis lundi 16 mars, son premier vaccin contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), le ARNm-1273 , sur un patient volontaire. L'étude, menée par les Instituts nationaux de la santé américains (NIH), est dans sa première phase. Elle évalue l'innocuité et l'immunogénicité de trois niveaux de dose d'ARNm-1273 (25, 100, 250 μg) administrés selon un schéma de vaccination précis, sur un total de 45 adultes en bonne santé inscrits à l'étude. Les résultats ne seront pas connus avant 12 à 13 mois . L'objectif principal est d'évaluer l'innocuité et la réactogénicité d'un schéma de vaccination à deux doses d'ARNm-1273. L'objectif secondaire est d'évaluer l'immunogénicité de la protéine SARS-CoV-2 S.

, sur un patient volontaire. L'étude, menée par les Instituts nationaux de la santé américains (NIH), est dans sa première phase. Elle évalue l'innocuité et l'immunogénicité de trois niveaux de dose d'ARNm-1273 (25, 100, 250 μg) administrés selon un schéma de vaccination précis, sur un total de 45 adultes en bonne santé inscrits à l'étude. . L'objectif principal est d'évaluer l'innocuité et la réactogénicité d'un schéma de vaccination à deux doses d'ARNm-1273. L'objectif secondaire est d'évaluer l'immunogénicité de la protéine SARS-CoV-2 S. En Allemagne, le Centre de recherche sur les infections (DZIF) travaille sur le codage génétique, soit l'utilisation des parties spécifiques du virus SARS-CoV-2 contre lesquelles le corps humain peut développer des anticorps. "Les scientifiques ont identifié un élément constitutif approprié du coronavirus - une protéine de pointe -, à la surface du nouveau coronavirus. Cette protéine est utilisée par le virus pour pénétrer les cellules humaines. La séquence génique correspondante (c'est-à-dire le plan de construction de la protéine de pointe) sera combinée avec les informations génétiques du vecteur MVA (un vecteur inoffensif déjà utilisé dans le vaccin contre la variole il y a plus de 30 ans) pour aboutir à un vecteur viral qui, lorsqu'il est administré en tant que vaccination, est capable de pénétrer les cellules humaines et, par conséquent, de produire des protéines de pointe. En conséquence, le système immunitaire peut identifier ces protéines comme "étrangères", ce qui stimulerait une réponse immunitaire et la production d'anticorps et de cellules T spécifiques contre la protéine de pointe" détaille un communiqué du DZIF le 9 mars. Un autre vaccin est également avec un autre vecteur déjà utilisé dans le vaccin contre la rougeole.

et de cellules T spécifiques contre la protéine de pointe" détaille un communiqué du DZIF le 9 mars. Un autre vaccin est également avec un autre vecteur déjà utilisé dans le vaccin contre la rougeole. En Chine le premier essai clinique a démarré pour tester un vaccin sur 108 volontaires, tous originaires de la ville de Wuhan où le Covid-19 a fait son apparition. Les volontaires âgés de 18 à 60 ans ont reçu une première injection vendredi 20 mars, ils sont suivis pendant les six prochains mois.

Merci au Dr Mathieu Lafaurie, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et au porte-parole du service du Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection.

Sources :

Inserm, Les cellules souches sanguines ont une mémoire immunitaire et ouvrent des pistes dans la recherche sur le Covid-19, 12 mai 2020.

Institut Curie, Nicolas Manel, Covid-19 et immunologie.

Institut Pasteur, les projets de recherche sur le coronavirus.

Centre de recherche Allemand sur les infections (DZIF), développement de vaccins contre le SARS-CoV-2.

Sanofi, Sanofi et GSK s'associent pour lutter contre le COVID-19, communiqué du 14 avril 2020.