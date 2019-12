Téléthon 2019 : date, résultats, comment faire un don ?

Chaque premier weekend de décembre, le Téléthon est organisé afin de récolter des dons et faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. Cette année, l'accent était mis sur la thérapie génique et a permis de récolter plus de 74 millions d'euros. Date, actions, histoire, parrain, compteur et résultat, comment participer et faire un don... Tout savoir sur l'édition 2019.

[Mis à jour le 10 décembre 2019 à 9h05] Le vendredi 6 décembre 2019, le compteur du Téléthon a été remis à zéro pour la 33e fois. Les organisateurs de cet événement solidaire avaient 30 heures de direct télévisuel, sur France Télévisions, pour amasser un maximum d'argent afin de financer la recherche et la lutte contre les maladies génétiques rares, qui concernent plus de 300 millions de personnes dans le monde.

Depuis sa première édition en 1987, le Téléthon est un événement caritatif qui donne les moyens à l'association AFM-Téléthon (l'Association Française contre les Myopathies) de poursuivre son combat contre les maladies génétiques. Chaque année lors du premier weekend de décembre, cette mobilisation exceptionnelle rassemble 5 millions de Français, 250 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux, y compris en Outre-mer. Cet élan de solidarité permet à chacun d'entre nous, via des dons et des collectes, d'aider la recherche, de s'unir autour des malades et de leur témoigner notre soutien.

Cette année, les dons récoltés pendant le Téléthon serviront notamment à la recherche sur la thérapie génique. un traitement innovant qui permet grâce à une seule injection d'un "gène-médicament", d'enrayer l'évolution naturelle de maladies rares du sang, du muscle, de la peau, du cerveau, de la vision, du foie (myopathie myotubulaire, amyotrophie spinale, anémie de Fanconi...). Pour accélérer la mise au point de traitements pour les maladies rares, l'AFM-Téléthon a créé ses propres laboratoires :

: l'un des leaders mondiaux de la thérapie génique des maladies rares, de la recherche au développement clinique. I-Stem : le plus grand laboratoire de recherche français sur les cellules souches et la thérapie cellulaire des maladies monogéniques.

: le plus grand laboratoire de recherche français sur les cellules souches et la thérapie cellulaire des maladies monogéniques. Institut de Myologie : le centre de référence européen où sont assurées à la fois des activités de recherche, d'évaluation et des consultations médicales sur le muscle et ses maladies.

Les maladies concernées par le Téléthon Les essais cli niques financés par les dons du Téléthon concernent des maladies rares des muscles, de la vision, du sang de la peau et du cerveau telles que : l'amyotrophie spinale, les dystrophies musculaires congénitales, la glycogénose musculaire, la dystrophie musculaire de Duchenne, la maladie de Charcot, la maladie de Steinert, les myopathies inflammatoires, les myasthénie auto-immune...

1986 : inspiré d'un concept américain inventé en 1966 par le comédien Jerry Lewis, le Téléthon est créé en France par Bernard Barataud (Président de l'AFM) et Pierre Birambeau (directeur du développement), deux pères dont les fils sont atteints de myopathie.

inspiré d'un concept américain inventé en 1966 par le comédien Jerry Lewis, le Téléthon est créé en France par Bernard Barataud (Président de l'AFM) et Pierre Birambeau (directeur du développement), deux pères dont les fils sont atteints de myopathie. 4 décembre 1987 , le premier Téléthon voit le jour sur Antenne 2 en direct des studios de Radio France. Pendant 28 heures, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relaient à l'antenne avec le parrain Jerry Lewis. La collecte des dons atteint plus de 175 millions de francs.

, le premier Téléthon voit le jour sur Antenne 2 en direct des studios de Radio France. Pendant 28 heures, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relaient à l'antenne avec le parrain Jerry Lewis. La collecte des dons atteint plus de 175 millions de francs. Depuis cette première édition , le Téléthon permet au monde associatif, aux fédérations sportives, aux entreprises de se mobiliser en organisant des manifestations culturelles et sportives dans les villes et les villages de France.

, le Téléthon permet au monde associatif, aux fédérations sportives, aux entreprises de se mobiliser en organisant des manifestations culturelles et sportives dans les villes et les villages de France. En plus de 30 ans de Téléthon , de nombreux combats ont été gagnés : la publication des cartes du génome humain utilisées par les chercheurs du monde entier, le développement de thérapies innovantes (thérapie génique, cellulaire, pharmacogénétique), les premiers résultats de la thérapie génique pour des maladies du système immunitaire (bébés-bulle), l'amélioration de la qualité et de l'espérance de vie des malades grâce à une prise en charge médicale et un accompagnement adaptés...

, la publication des cartes du génome humain utilisées par les chercheurs du monde entier, le développement de thérapies innovantes (thérapie génique, cellulaire, pharmacogénétique), les premiers résultats de la thérapie génique pour des maladies du système immunitaire (bébés-bulle), l'amélioration de la qualité et de l'espérance de vie des malades grâce à une prise en charge médicale et un accompagnement adaptés... Grâce aux dons récoltés lors de l'édition 2018, 34.7 millions d'euros ont été consacrés à l'aide des malades, plus de 200 programmes et jeunes chercheurs ont été financés et 54 millions d'euros ont été dédiés à la recherche.

Cette année, le Téléthon commencera le vendredi 6 décembre 2019 en début de soirée et terminera dans la nuit du dimanche 7 décembre 2019. Pendant ce weekend, 30 heures d'émission seront diffusées sur les chaînes de France Télévisions afin de collecter des fonds.

Pour l'édition 2019, le parrain du Téléthon est le comédien et réalisateur Jean-Paul Rouve. Il succède à de nombreuses personnalités : Zazie, Garou, Patrick Bruel, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Yannick Noah, Pierre Perret, Alain Delon...

Pour cette édition 2019, le Téléthon a permis de récolter 74 569 212 euros ce week-end, soit plus de 5 millions d'euros de plus que lors de la précédente édition. Il est toujours possible de faire grimper le compteur et de faire des dons au 36 37.

Chaque année, l'émission du Téléthon rassemble le parrain de l'événement, des artistes, les animateurs de France Télévisions, des chercheurs et médecins qui font le point sur les avancées de la recherche, mais aussi des familles de malades qui témoignent de leur quotidien. L'émission sera présentée par Nagui et Sophie Davant. Ils seront accompagnés par Jean-Paul Rouve, parrain de l'édition 2019. Des animations seront prévues dans sa ville natale, Dunkerque, et retransmises sur France Télévisions samedi après-midi. Et comme en 2018, le compteur des dons sera affiché sur la Tour Eiffel dès le vendredi soir.

• Téléthon Gaming. Le 6 décembre prochain dès 18h, Streamers, youtubers, écoles, campus gaming organisent sur leurs chaînes un marathon gaming de 30h. L'objectif ? Faire grimper le compteur de dons du Téléthon gaming pour changer et améliorer la vie des 300 millions de personnes atteintes d'une maladie rare dans le monde. Au programme : des rencontres, des défis gaming, des tournois live, des concours pour remporter de nombreux lots...

• Des ventes de crêpes dans plusieurs villes de France au profit du Téléthon.

• Autres animations : organisez, au sein de votre salle de sport ou dans un lieu prévu pour, un défi 24 heures de rameur, un tournoi de badminton ou de "Chamboul'Ping". Mais aussi : des kermesses solidaires, des cours de zumba, des chaînes de trombones...

• Liste des événements sur le site du Téléthon.

Pour faire un don, trois possibilités :

Par téléphone au 3637 (service gratuit + prix d'un appel) dès vendredi 6 décembre à 8 heures.

au 3637 (service gratuit + prix d'un appel) dès vendredi 6 décembre à 8 heures. Sur internet sur le site du Téléthon 2019.

sur le site du Téléthon 2019. Par courrier : AFM Téléthon - BP 83637-16954 Angoulême Cedex 9.

A noter que vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don (dans la limite de 20% du revenu imposable). Par exemple, si vous faites un don de 100 euros, vous ne paierez que 34 euros après les 66% de réduction d'impôt.

Pour savoir ce qu'il se passe près de chez vous et pourquoi pas rejoindre une équipe de bénévoles, rendez-vous sur le site du Téléthon.